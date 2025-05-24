Arda Turan'dan Yurt Dışında 4 Teklif - Son Dakika
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Arda Turan'dan Yurt Dışında 4 Teklif

24.05.2025 19:33
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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından yurt dışından 4 teklif aldığını açıkladı.

- Arda Turan: "Önümüzde yurt dışından 4 teklif var"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Antalyaspor karşısında son kez Eyüpspor teknik direktörü olarak sahaya çıktığını söyleyerek, "Önümde yurt dışından 4 teklif var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, sezonun son iç saha müsabakasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Çok sevdiğim bir abim vardı bugün rakip olarak karşımda. İki takım için de prestij mücadelesi oldu. Kazansaydık altıncı olabileceğimiz bir maçtı. Sezon bizim için bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sezon boyunca oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Hakemleri konuşmadık. Çocuklara, gençlere iyi bir takım izlettik. Bu sebeple gururluyuz. Bugün Eyüpspor'daki son maçımdı. Bi on gün dinlenip karar vereceğiz. Başakanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a bana verdikleri imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. 84 maç boyunca hedefimiz futbol oynama hedefimizle ile sahaya çıktık. Önümde yurt dışından dört teklif var. Bunu değerlendireceğiz ve yeni görevimize başlayacağız" diye konuştu.

Pro-lisans konusunda açıklama yapan Turan, önümüzdeki sezondan itibaren pro lisanslı olarak maçlara çıkacağını iletti.

"Oyuncuları Türk-Yabancı diye ayırmam"

Verecekleri karara göre çalışacağı takıma göre planlama yapacaklarını dile getiren Arda Turan, "Ben oyuncuları Türk-Yabancı diye ayırmam. Görev alacağımız takım belli olduğunda ihtiyaca göre buradan da oyuncularla tabiki çalışma ihtimalimiz var. Ben Türkiye'de çok yetenekli oyuncuların olduğunu düşenen bir teknik adamım" açıklamalarında bulundu.

Arda Turan, eflatun-sarılı ekibin başında çıktığı son basın toplantısına oğlu Hamza ile birlikte çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arda Turan'dan Yurt Dışında 4 Teklif - Son Dakika

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