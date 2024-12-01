Arda Turan: Hedefimiz Lig'de Kalmak

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, takım olarak ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Arda Turan, müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhteşem bir şekilde karşılandığını belirten Arda Turan, "İyi bir mücadele oldu. Bu kadar büyük bir takıma karşı oynanmak kolay değil. Elimizden geldiği kadar oyunu tutmaya çalıştık. Galatasaray'ın bire bir baskısını biliyorduk. Ona çözüm üretmeye çalıştık. Savunma arkasında bire bir bırakıp onların boyunu uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk ama bazı yeteneklerin önüne geçmek kolay değil. İlk yarı boyunca zaman zaman karşılamalarda sıkıntı yaşadık ama oyundan da memnundum. Sonrasında az pas yaptık ama anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Bir puan aldık. 42 puana kadar mücadele etmek istiyoruz. Amacımız ligde kalmak." ifadelerini kullandı.

"Biz, Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz"

Futbolun bir eğlence sporu olduğunu belirten Arda Turan, "Bu kulüpten aldığımız eğitime göre giydiğimiz formanın hakkını sonuna kadar vermek zorundayız. Biz de bunun için çalıştık. Biz, Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben hayatımda olmayan yükleri taşımaya alışığım. Allah, buradan başımızın dik çıkmasını sağladı." diye konuştu.

Rakip teknik direktör olarak RAMS Park'a çıktığı için duygusallaştığını belirten Turan, "Bir lider olarak oyuna konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Oyunla ilgili çözümler üretmeye çalıştım. Kolay değil. Burada büyüdüm. Burası bizim evimiz. Bu mücadeleyi göstermek de bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Maçta oyun içinde geçiş savunmasına hazırlandıklarını belirten Turan, "Takımın boyunu kısaltmaya çalıştık. Sonradan Ziyech ve Basthuayi oyuna girdi. Bu oyunculara mesafe verirseniz, daha çok geriye koşarsınız. Benim oyuncularım yaşlı. Bu ligde bazen bizi savunma ayakta tutacak. Geçen sene topa sahip olmak önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene Eyüpspor forması giyen Metehan Baltacı'yı değerlendiren Turan, "Metehan Baltacı'yı Galatasaray yetiştirdi. Biz de ona daha fazla oynama şansı verdik. Onda olan özellikleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Okan Buruk'un da emeğiyle muhteşem bir hale geldi. Geleceğin milli takım stoperini görüyorum. Onda Bülent Korkmaz'ı da görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Hakem standartları, üst seviyeye çıkmalı"

Hakemlerle ilgili de konuşan 37 yaşındaki teknik adam, "Hakem standartları, üst seviyeye çıkmalı. Bu standartlarla ilerleyemeyiz. Gelişmek istiyorsak faul standartları gelişmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İlk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten Turan, "Ligde kalabilirsek gelişme fırsatımız olacak. Sonra kadromuzda iyileştirmeler yapacağız. Oyuncularımız çok kıymetli ama gelecekle ilgili planlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Berke Özer'in çok iyi performans gösterdiğini dile getiren Turan, "Böyle büyük maçlar oynarken, bazı kahramanlar ortaya çıkmalı. Galatasaray'a karşı kazanmak istiyorsanız, en iyi halinizde olmalısınız. Buradan Tottenham ve Manchester United puan alamadı. Dorukhan, aylarca diz sakatlığı ile uğraştı. Tayfur, Beşiktaş maçından sonra psikolojik yıpranma yaşadı ve ona rağmen iyi oynadı." şeklinde konuştu.

Okan Buruk'un "Rakip sürekli yerde yattı" açıklamasına değinen Turan, "Okan Buruk ile gurur duyuyoruz. Galatasaray camiasının en büyük hocalarından biri kendisi. Biz de oralardan çıkmış biri olarak iyi niyet göstermeye çalışıyoruz. 6 dakika da uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem." diye konuştu.