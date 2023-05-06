Arda Turan oyun planı olarak Atletico'nun savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu harmanlamak istediğini söyleyince sosyal medyada espriler havalarda uçtu - Son Dakika
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Arda Turan oyun planı olarak Atletico'nun savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu harmanlamak istediğini söyleyince sosyal medyada espriler havalarda uçtu

06.05.2023 18:46

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın, "Atletico Madrid'in savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu sahaya yansıtmak istiyorum" açıklaması sosyal medyada mizah konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Ben de işe gitmeden 25 bin euro almak isterim" yorumu büyük etkileşim aldı.

Boğaziçi Üniversitesinin düzenlediği Spor Zirvesi'ne katılan Arda Turan, geçmişten bugüne kariyeriyle ilgili soruları yanıtladı. 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden, 2008 yılında Hırvatistan'a karşı kullandığı penaltıya dek birçok soruya yanıt veren Arda Turan, bir saatlik programda teknik direktörlükteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

"SAVUNMA ATLETİCO, HÜCUM BARCELONA"

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan ve takımını oynatmak istediği oyunu "Atletico Madrid'in savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu bir arada sahaya yansıtmak istiyorum." diyerek özetleyen Turan, Türkiye'de futbolun tam anlaşılmadığını, çok fazla yatırım yapılıp karşılığının alınmamasının çok görülmüş bir durum olmadığını kaydetti.

"İLK MAÇTA HATA YAPTIK"

Eyüpspor'un başında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, göreve geldikten 48 saat sonra Göztepe ile deplasmanda karşılaştıklarını hatırlatarak, "İlk maçı kaybettik. Analizde baktığımızda 'Hata yaptık.' dedim. Maça 48 saat kala gelmiştim ve göstermediğim her şeyi futbolculardan istedim." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLSUN"

Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında "Galatasaraylıyım ve o yüzden şampiyon oluruz diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE BEN OLSAYDIM FARKLI OLABİLİRDİ"

2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Turan, takımının kaybettiği maçta oynaması durumunda durumun farklı olabileceğini dile getirdi. Olasılıklar üzerine konuşmak istemediğini ancak bu durumu da belirtmek istediğini ifade eden Turan, "Ben takıma, oyundan daha farklı şeyler katabiliyordum. Haksızlık karşısında durabilen ve gerektiğinde itiraz edebilen bir adamdım. Hayatımdaki en muhteşem ama en üzücü andı. 1,5 dakikayla Şampiyonlar Ligi kupasını kaybettik. Bunu kazansaydım, takım sporlarındaki her hedefimi kazanmış olacaktım. Ama belki hoca olarak kazanırım. Belki bir gün Barcelona'nın hocası olurum." diye konuştu.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI KIRIP GEÇİRİYOR

"Atletico Madrid'in savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu sahaya yansıtmak istiyorum" diyen Arda Turan'ın bu açıklaması sosyal medyada mizah konusu oldu. Birbirinden esprili paylaşımlar geldi.

İşte o yorumlar:

Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, konusu oldu: Çalışmadan 25 bin euro almak isterim
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, mizah konusu oldu! Espriler kırıp geçiriyor
Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, mizah konusu oldu! Espriler kırıp geçiriyor
YORUMLAR
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Atletico Madrid, Arda Turan, Barcelona, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan oyun planı olarak Atletico'nun savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu harmanlamak istediğini söyleyince sosyal medyada espriler havalarda uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan oyun planı olarak Atletico'nun savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu harmanlamak istediğini söyleyince sosyal medyada espriler havalarda uçtu - Son Dakika
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