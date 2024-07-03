Ardahan'da milli takımın çeyrek final coşkusu
ARDAHAN - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı Ardahan'da coşkuyla kutlandı.
A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlıların çeyrek finale kalmasının ardından Ardahan'da vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Milli takımın başarısını kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, tur atarak galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.
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