AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor 'da libero Burak Çevik, İzmir temsilcisine veda etti. Altyapıdan yetişen ve mavi-beyazlı formayı 2018-19'dan bu yana A takımda terleten 1.92 boyunda ve 25 yaşındaki Burak, yeni sezon öncesi Bursa Büyükşehir Belediyespor 'la sözleşme imzaladı. Burak geçen sezon 10 maçta görev yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Arkas Spor'da Burak ayrıldı - Son Dakika

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