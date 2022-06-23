Arkas Spor'da Burak ayrıldı - Son Dakika
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Arkas Spor'da Burak ayrıldı

23.06.2022 10:34
Arkas Spor'da Burak ayrıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da libero Burak Çevik, İzmir temsilcisine veda etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da libero Burak Çevik, İzmir temsilcisine veda etti. Altyapıdan yetişen ve mavi-beyazlı formayı 2018-19'dan bu yana A takımda terleten 1.92 boyunda ve 25 yaşındaki Burak, yeni sezon öncesi Bursa Büyükşehir Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Burak geçen sezon 10 maçta görev yaptı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Arkas Spor, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor'da Burak ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkas Spor'da Burak ayrıldı - Son Dakika
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