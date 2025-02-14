Arkas Spor\'da hedef üst üste üçüncü galibiyet

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Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 22. haftasında yarın Türkiye Şehit Aileleri Derneği'ni (TÜRŞAD) konuk edecek. İzmir ekibi, bu müsabakayı hatasız geçerek üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Efeler Ligi'nin 22. haftasında Arkas Spor, yarın TÜRŞAD ile evinde karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde Arkas Spor, ligde oynadığı 19 maçta 11 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor. Konuk ekip TÜRŞAD ise 20 müsabakada 4 galibiyet, 16 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Ligdeki son iki maçını kazanan İzmir ekibi, rakibini hatasız geçerek üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, takımlarına inandıklarını belirterek, "Üst üste 3. galibiyetimizi TÜRŞAD karşısında almak istiyoruz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz" dedi.

Öte yandan iki ekip arasında ligin ilk yarısından oynanan müsabakayı TÜRŞAD, sahasında 3-1 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR