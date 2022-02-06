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Arkas Spor rövanşı aldı - Son Dakika

Arkas Spor rövanşı aldı

06.02.2022 13:30
Arkas Spor rövanşı aldı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 4 yarışındaki rakiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'yı evinde 3-2 mağlup eden Arkas Spor, ilk yarıda deplasmanda aynı skorla mağlup olduğu sarı-kırmızılı takımdan rövanşı aldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 4 yarışındaki rakiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'yı evinde 3-2 mağlup eden Arkas Spor, ilk yarıda deplasmanda aynı skorla mağlup olduğu sarı-kırmızılı takımdan rövanşı aldı. Hanesine 2 puan yazdırarak 38 puana ulaşan mavi-beyazlılar, bu galibiyetle 3'üncülükten 4'üncülüğe gerilemesine rağmen 5'inci sıradaki Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Üst üste 6 galibiyete ulaşan Arkas Spor, Kanadalı Nicholas Hoag kaydettiği 27 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.


- İzmir
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Efeler Ligi, Galatasaray, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkas Spor rövanşı aldı - Son Dakika Spor


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