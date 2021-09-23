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Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da sürüyor - Son Dakika

Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da sürüyor

23.09.2021 23:43
Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da sürüyor, System.String[]

Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da sürüyor.

Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da sürüyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ljubljana kentinde devam eden yarışmaya katılan milli takım sporcularından Ceren Karaş 38,48 puan, Alp Eren Özkan ise 56,95 puanla kısa program performanslarını tamamladı.

Junior erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan yarın, junior kadınlar kategorisinde ise Ceren Karaş, 25 Eylül Cumartesi günü serbest program performanslarını sergileyecek.

Grand Prix, Slovenya, Alp Eren, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix, Slovenya'da sürüyor - Son Dakika Spor


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