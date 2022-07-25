Arya Aydoğan Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Arya Aydoğan Avrupa Şampiyonu

25.07.2022 11:25
Arya Aydoğan Avrupa Şampiyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Arya Aydoğan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Arya Aydoğan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş madalya kazandı.

19-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleştirilen Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Arya Aydoğan, hem Avrupa şampiyonluğu hem de Avrupa ikinciliği kazandı.

Selanik şehrinde düzenlenen organizasyonda 12 yaş kızlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Bursa Büyükşehir BelediyesporluArya Aydoğan, Yıldırım Kategorisi'nde Avrupa zirvesine çıkmayı başardı. Yıldırım Kategorisi'nde Avrupa şampiyonu olmayı başaran Arya Aydoğan, Hızlı Satranç Şampiyonası'nda da Avrupa ikincisi olarak ülkemize bir altın bir de gümüş madalya kazandırdı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yıldırım, Aydoğan, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arya Aydoğan Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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