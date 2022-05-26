ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel kurulda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ASAT Spor Kulübü Başkanı Cansel Tuncer, 14 farklı branşta gençlere yatırım yaptıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Genel Kurul Toplantısı, ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulun açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Cansel Tuncer, kulübün 14 farklı branşta faaliyet göstererek yurt içinde ve yurt dışında Antalya'yı başarı ile temsil ettiklerini söyledi.

"Güreşte Türkiye'nin en büyük kulübüyüz"

Cansel Tuncer, ASAT Spor Kulübü'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in her zaman destek olduğunu belirtti. Tuncer, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, birçok spor branşını sevdirmek için gösterdiğimiz gayretler tüm hızıyla devam ediyor. Ata sporumuz yağlı güreşte Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuz konusundaki düşüncemiz son dönemde aldığımız başarı öyküleri ile taçlandı. Basketbol, futbol, masa tenisi gibi çeşitli branşlarda sporcularımız çok güzel başarılar elde etti. Türkiye'de çok az şehir ve kulüp tarafından desteklenen bedensel engelli branşlarımızda elde ettiğimiz başarılar göğsümüzü kabarttı" dedi.

"Gençlere yatırım"

Gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdan diyen ASAT Genlik ve Spor Kulübü Başkanı Tuncer, "Gençlere yönelik sportif faaliyetlerin 12 aya yayılarak, sporcu ve sporu seven insanların çoğalması, gençliğimizin kötü alışkanlıklardan zarar görmeden sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi amacımızdır. Boğaçayı mevkisinde bu dönem içerisinde kazandırdığımız Türkiye'nin en büyük güreş eğitim salonu ve yağlı güreş antrenman çim sahası, ayrıcı engelli sporcu kullanımına uygun yeni çadır salonumuz kalıcı spor tesisleri bırakma çabamızın görünen sonucudur. Sporda devamlılığı sağlamak için mutlaka yeni spor merkezleri oluşturmak zorundayız" diye konuştu.

"Yeni yönetim kurulu belirlendi"

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (AKSF) delegelerinin seçimleri yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu asıl listesi şu şekilde belirlendi: Cansel Tuncer, Ramazan Karabulut, Oktay Başaran, Ali Polat, Hasan Aydın, Ramazan Demir, Ümit Daban" - ANTALYA