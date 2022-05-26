ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı

26.05.2022 11:54
ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel kurulda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ASAT Spor Kulübü Başkanı Cansel Tuncer, 14 farklı branşta gençlere yatırım yaptıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Genel Kurul Toplantısı, ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulun açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Cansel Tuncer, kulübün 14 farklı branşta faaliyet göstererek yurt içinde ve yurt dışında Antalya'yı başarı ile temsil ettiklerini söyledi.

"Güreşte Türkiye'nin en büyük kulübüyüz"

Cansel Tuncer, ASAT Spor Kulübü'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in her zaman destek olduğunu belirtti. Tuncer, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, birçok spor branşını sevdirmek için gösterdiğimiz gayretler tüm hızıyla devam ediyor. Ata sporumuz yağlı güreşte Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuz konusundaki düşüncemiz son dönemde aldığımız başarı öyküleri ile taçlandı. Basketbol, futbol, masa tenisi gibi çeşitli branşlarda sporcularımız çok güzel başarılar elde etti. Türkiye'de çok az şehir ve kulüp tarafından desteklenen bedensel engelli branşlarımızda elde ettiğimiz başarılar göğsümüzü kabarttı" dedi.

"Gençlere yatırım"

Gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdan diyen ASAT Genlik ve Spor Kulübü Başkanı Tuncer, "Gençlere yönelik sportif faaliyetlerin 12 aya yayılarak, sporcu ve sporu seven insanların çoğalması, gençliğimizin kötü alışkanlıklardan zarar görmeden sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi amacımızdır. Boğaçayı mevkisinde bu dönem içerisinde kazandırdığımız Türkiye'nin en büyük güreş eğitim salonu ve yağlı güreş antrenman çim sahası, ayrıcı engelli sporcu kullanımına uygun yeni çadır salonumuz kalıcı spor tesisleri bırakma çabamızın görünen sonucudur. Sporda devamlılığı sağlamak için mutlaka yeni spor merkezleri oluşturmak zorundayız" diye konuştu.

"Yeni yönetim kurulu belirlendi"

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (AKSF) delegelerinin seçimleri yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu asıl listesi şu şekilde belirlendi: Cansel Tuncer, Ramazan Karabulut, Oktay Başaran, Ali Polat, Hasan Aydın, Ramazan Demir, Ümit Daban" - ANTALYA

ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı
ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı
ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı
ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı

YORUMLAR
500
Antalya'da Atasem 15. Yıl Sergisi Açıldı Antalya'da Atasem 15. Yıl Sergisi Açıldı
Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:27:55. #1.11#
SON DAKİKA: ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement