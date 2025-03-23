Asena Yalçın'dan Euroleague Hedefi - Son Dakika
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Asena Yalçın'dan Euroleague Hedefi

ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nı kazanırken kaptan Asena Yalçın Euroleague finali hedefledi.

23.03.2025 20:38
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- Asena Yalçın: "İnşallah darısı Euroleague finaline"

EDİRNE - Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Final müsabakasında Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran ÇBK Mersin'de kaptan Asena Yalçın, "İnşallah darısı Euroleague finaline" dedi.

Edirne'nin ev sahipliğinde ING Kadınlar Türkiye Kupası 2025 final müsabakasında ÇBK Mersin, Emlak Konut'u 85-64'lük skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmayı Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri de takip etti.

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ÇBK Mersin, 50-31 önde tamamladı. Çimsa ÇBK Mersin'de Teaira McCovan 22 sayıyla oynadı. Emlak Konut'ta ise Astou Ndour 17 sayı kaydetti.

ING Kadınlar Türkiye Kupası 2025'te şampiyonluğa ulaşan ÇBK Mersin'e şampiyonluk kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, madalyalarını ise Edirne Valisi Yunus Sezer ile TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya sundu.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren Emlak Konut'a ikincilik şiltini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu verdi.

Final maçının en değerli oyuncusu olan Teaira McCovan'a ödülünü, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten takdim etti.

Mücadelenin hakemleri Tolga Akkuşoğlu, Turgut Işık ve Hüseyin Çamcı'ya plaketlerini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen verdi.

ÇBK Mersin Kaptanı Asena Yalçın, şampiyonluğun ardından arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum, gerçekten bu bizim ikinci kupa kazanışımız. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İnşallah darısı Euroleague finaline ve Türkiye ligi finaline" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Asena Yalçın'dan Euroleague Hedefi - Son Dakika

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