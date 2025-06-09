ASKİ Spor Kulübü\'nden Rekor Başarı

TÜRKİYE'DE spor kulübü olarak en çok madalya kazanan Ankara ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün, 2019'dan itibaren ulusal ve uluslararası arenada 1368 madalya kazandığını söyledi.

ASKİ Spor Kulübü'nde halterden güreşe, bokstan e-spora kadar birçok branşta kürsüye çıkan sporcular, kulübün disiplinli altyapısı ve güçlü antrenman geleneğinin somut örneği oldu. Kulüp Genel Koordinatörü Çakmar, kulübün son 6 yılda elde ettiği başarılar ve kazandığı madalyalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 2019 yılının ASKİ için adeta zafer yılı olduğunu ifade eden Çakmar, "Kulüp bu yıl uluslararası 83, ulusal 111 olmak üzere toplam 194 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı" diye konuştu.

Çakmar 2019'da takım olarak başarılarını ise şöyle sıraladı:

"Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ABB ASKİ Spor takımı 185 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. U-23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ABB ASKİ Spor takımı 135 puanla Türkiye 2'ncisi olmuştur. Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ABB ASKİ Spor 193 puanla Türkiye Şampiyonu, Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda da toplamda 2 altın, 2 bronz madalya ile 233 puanla Türkiye Şampiyonluğu elde etti. Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda toplamda 4 altın, 2 gümüş madalya ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. ASKİ, hem Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonu, hem de Gençler Kulüpler Halter Şampiyonu ünvanlarını aldı."

'PANDEMİYE RAĞMEN AVRUPA'DA BAŞARI GELDİ'

Covid-19 pandemisinin etkili olduğu 2020'de kulübün, 14 uluslararası ve 5 ulusal olmak üzere 19 madalya kazandığını söyleyen Çakmar, "Süleyman Karadeniz, Avrupa Şampiyonu oldu. Süleyman Atlı da Avrupa 2'ncisi oldu. Haydar Yavuz ise, Avrupa 3'üncülüğü elde etti. Soner Demirtaş da Avrupa 3'üncüsü olurken, Selçuk Can ise Avrupa 3'üncüsü oldu" ifadelerini kullandı.

ASKİ, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE GÜREŞİN LİDERİ OLDU

Çakmar, ASKİ Spor, 2021'de 64 uluslararası, 62 ulusal 126 madalya ile yoluna devam ettiğini hatırlatarak, "Türkiye Süper Lig Serbest Stil şampiyonluğu elde edildi. Süper Lig Grekoromen Stil'de takım olarak 2'nci olduk. Ardından Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonluğu ve Büyükler Grekoromen Stil Türkiye 2'nciliği elde edildi. Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda M. Furkan Özbek 1'inci, Ferdi Hardal ve Şaziye Erdoğan ise 3'üncü olmuşlardır. Uluslararası 65. Bocskai Boks Turnuvası'nda Necat Ekinci ve Berat Acar 3'üncü olmuşlardır. Uluslararası 72. Stanja Boks Turnuvası'nda Tuğrulhan Erdemir şampiyon olmuştur. Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda Berat Acar da şampiyon olmuştur. Yine bu yıl Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu oldu. Süleyman Atlı Avrupa Şampiyonu, Taha Akgül yine Avrupa Şampiyonu ve Süleyman Karadeniz ise Avrupa 2'ncisi oldu. Murat Fırat Avrupa 2'ncisi olurken, Taha Akgül Dünya 3'üncüsü oldu" dedi.

AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA EN BAŞARILI TÜRK KULÜBÜ

2022 yılına gelindiğinde ASKİ Spor'un 103 uluslararası, 271 ulusal olmak üzere 374 madalya topladığını hatırlatan Çakmar, bu yılda elde edilen başarıları şöyle sıraladı:

"Taha Akgül 9'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu ve kendi rekorunu kırdı. Rıza Kayaalp 11'inci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Kulübümüz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemiz adına şampiyonaya katılan kulüpler içinde en başarılı kulüp oldu. Yusuf Fehmi Genç, İslami Dayanışma Oyunları'nda silkme kategorisinde 174 kg kaldırarak İslami Dayanışma Oyunları'nın rekorunu kırdı. Rıza Kayaalp 5'inci kez Dünya Şampiyonu oldu. Taha Akgül de 3'üncü kez Dünya Şampiyonluğunu elde etti. Soner Demirtaş ise Dünya 3'üncüsü oldu. Taka Akgül, Uluslararası Dünya Güreş Birliği tarafından Serbest Sitilde "Dünyanın En İyisi" seçildi. Rıza Kayaalp, Uluslararası Dünya Güreş Birliği tarafından Grekoromen Stilde "Dünyanın En İyisi" seçildi. Yusuf Fehmi Genç, 19 yıl aradan sonra Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye silkme kategorisinde altın madalya kazandırdı. Murat Fırat Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa Halter Şampiyonası'nda M. Furkan Özbek Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa Halter Şampiyonası'nda Şaziye Erdoğan Avrupa Şampiyonu oldu. Yusuf Fehmi Genç, silkmede 182 kg kaldırarak Dünya Gençler rekorunu egale etti."

'HEM TARİH YAZILDI, HEM REKORLAR EGALE EDİLDİ'

ASKİ Spor'un 2023 yılında 86 uluslararası, 165 ulusal olmak üzere toplam 251 madalya elde ettiğini ifade eden Çakmar, bu yıl elde edilen önemli başarıları ise şöyle açıkladı:

"Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya. Taha Akgül, 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu. Rıza Kayaalp, 12'nci kez Avrupa Şampiyonu olarak rekoru egale etti. Süleyman Atlı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 2'ncisi oldu. Yusuf F. Genç, silkme kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. İbrahim Çiftçi Avrupa Güreş Şampiyonasında Avrupa 3'üncüsü oldu. Soner Demirtaş Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu. Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncülük kazandı. Ali Çengiz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 2'ncisi, Taha Akgül de Dünya 3'üncüsü, Rıza Kayaalp de Dünya 2'ncisi, Enes Başar da Dünya 3'üncüsü olurken, Ali Cengiz Dünya Şampiyonu oldu."

'ŞAMPİYONLUKLAR, OLİMPİK BAŞARILARLA TAÇLANDIRILDI'

2024 yılında ASKİ Spor'un şampiyonluklarını, olimpik başarılarla taçlandırıldığını kaydeden Çakmar, 2024 yılında uluslararası 71, ulusal 82 toplamda 153 madalya kazanıldığını belirterek, "U-20 Grekoromen Güreş Takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. Taha Akgül, 11'inci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Abdullah Kayapınar, Para Powerlifting Dünya Kupası'nda 174 kg kaldırarak Avrupa rekoru kırdı. Cansu Bektaş Avrupa Halter Şampiyonu oldu. Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2'nciliği elde etti. Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2'nci oldu. Taha Akgül 11'nci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Serbest Güreş A Milli Takımımız 31 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Taha Akgül 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. Abdullah Kayapınar 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. İbrahim Bölükbaşı, 2024 Paris Paralimpik Para Judo branşında şampiyon oldu. Ülkemizin bu branştaki tek altın madalyasının sahibi İbrahim Bölükbaşı oldu" dedi.

REKORLARLA GELEN YENİ ZİRVE

2025 yılı itibarıyla ASKİ Spor'un özellikle güreş ve halterde tarihi bir sezon daha geçirdiğini vurgulayan Çakmar, "Grekoromen Güreş Takımı 11 madalya ve 174 puanla Türkiye Şampiyonu olurken, Serbest Stil Takımı 9 madalya ve 166 puanla yine şampiyonluğu aldı. Avrupa Halter Şampiyonası'nda 16 madalyanın sahibi ASKİ Spor oldu. Bu, kulüp tarihindeki en büyük Avrupa başarılarından oldu. Yusuf Fehmi Genç silkme ve toplamda Avrupa rekoru kırdı. Güreşte ise kulüp, Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak güçlü varlığını bir kez daha gösterdi. 2019'dan itibaren ulusal ve uluslararası arenada 1368 madalya kazandık. Kazanmaya da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.