Üye Girişi
Atakaş Hatayspor: 2-0 - Son Dakika

Atakaş Hatayspor: 2-0

20.02.2022 20:57
Atakaş Hatayspor: 2-0

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım FENERBAHÇE: Altay - Ozan (Dk.46 Berisha), Serdar Aziz (Dk.64 Szalai), Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi (Dk.64 Pelkas), Arda Güler (Dk.73 Mert Hakan), Serdar Dursun (Dk.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım

FENERBAHÇE: Altay - Ozan (Dk.46 Berisha), Serdar Aziz (Dk.64 Szalai), Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi (Dk.64 Pelkas), Arda Güler (Dk.73 Mert Hakan), Serdar Dursun (Dk.87 Burak Kapacak)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Kamil, Sackey, Burak (Dk.18 Selimcan), Adekugbe, Onur, Riberio, Benzia (Dk.87 Özgür Yıldırım), Saint-Louis (Dk.62 Kahraba), Lobjanidze (Dk.87 Sadık Baş), El KaabiGOLLER: Dk.67 (P) - Dk.81 (P) Serdar Dursun (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Riberio, Selimcan (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 67 ve 81'inci dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükselterek haftayı 5'inci sırada noktaladı. Atakaş Hatayspor ise 39 puanla 8'inci sırada kendisine yer buldu.

23'üncü dakikada Çağtay'ın kontrol edemediği topla buluşan El Kaabi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı taca gönderdi.35'inci dakikada rakip yarı saha içinde topla buluşan Arda Güler, Hataysporlu oyuncuları geçerek ceza sahası yayına girdi. Arda'nın arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.37'nci dakikada Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.45'inci dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Rossi'nin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.45+1'inci dakikada Atakaş Hataspor gole yaklaştı. Adekugbe'nin yerden penaltı noktasında gönderdiği topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.60'ıncı dakikada Lobjanidze'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.65'inci dakikada Crespo, El Kaabi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.67'nci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.76'ncı dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında Kahraba'nın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı sert vuruşu Altay kurtardı.79'uncu dakikada kaleci Munir topu ayağından açtı ve araya giren Serdar Dursun'a müdahalede bulundu. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.81'inci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.

Müsabakada başka gol olmadı ve maçı kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor Atakaş Hatayspor: 2-0 Atakaş Hatayspor: 2-0 Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı

Serdar Dursun, Arda Güler, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor: 2-0 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:40 Bülent Korkmaz imzayı attı! Tecrübeli hoca resmen Çaykur Rizespor'da
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 21:04:09. #1.11#
SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement