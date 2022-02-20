Atakaş Hatayspor: 2-0

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 67 ve 81'inci dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükselterek haftayı 5'inci sırada noktaladı. Atakaş Hatayspor ise 39 puanla 8'inci sırada kendisine yer buldu.

23'üncü dakikada Çağtay'ın kontrol edemediği topla buluşan El Kaabi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı taca gönderdi.35'inci dakikada rakip yarı saha içinde topla buluşan Arda Güler, Hataysporlu oyuncuları geçerek ceza sahası yayına girdi. Arda'nın arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.37'nci dakikada Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.45'inci dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Rossi'nin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.45+1'inci dakikada Atakaş Hataspor gole yaklaştı. Adekugbe'nin yerden penaltı noktasında gönderdiği topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.60'ıncı dakikada Lobjanidze'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.65'inci dakikada Crespo, El Kaabi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.67'nci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.76'ncı dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında Kahraba'nın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı sert vuruşu Altay kurtardı.79'uncu dakikada kaleci Munir topu ayağından açtı ve araya giren Serdar Dursun'a müdahalede bulundu. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.81'inci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.

Müsabakada başka gol olmadı ve maçı kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

- İstanbul