Atakaş Hatayspor, Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesini feshetti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Lamkel Ze'nin 2023-2024 sezonunda 2 yıllık mukavele ile takıma katıldığı hatırlatıldı.
Sezonun 2. yarısında oyuncunun Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Metz'e kiraladığının belirtildiği açıklamada, "Oyuncumuz Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir." denildi.
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