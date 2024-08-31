Atakaş Hatayspor, Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Spor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular idmanda 5'e 2 pas ve dar alan çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanı Hatayspor Genel Sekreteri Ahmet Atıç ve Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Osman Oğuzhan Çolak izledi.