Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi - Son Dakika

Atalanta ile Leipzig, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Alman ekibi yarı finale yükseldi.

MERİH DEMİRAL MAÇIN SONUNU GETİREMEDİ

Alman ekibine turu getiren golü 18 ve 87. dakikalarda Christopher Nkunku kaydetti. Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral 70. dakikada yerini Scalvini'ye bıraktı. Almanya'da 1-1 biten maçın rövanşını İtalya'da 2-0 kazanan Leipzig adını yarı finale yazdıran takım oldu.