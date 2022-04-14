Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi - Son Dakika
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Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi

14.04.2022 22:08

Atalanta ile Leipzig, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Leipzig, deplasmanda Atalanta'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Alman devi yarı finale yükselirken, mücadelede 70 dakika sahada kalan Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Avrupa Ligi'ne veda etti.

Atalanta ile Leipzig, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Alman ekibi yarı finale yükseldi.

Leipzig gözünün yaşına bakmadı! Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi

MERİH DEMİRAL MAÇIN SONUNU GETİREMEDİ

Alman ekibine turu getiren golü 18 ve 87. dakikalarda Christopher Nkunku kaydetti. Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral 70. dakikada yerini Scalvini'ye bıraktı. Almanya'da 1-1 biten maçın rövanşını İtalya'da 2-0 kazanan Leipzig adını yarı finale yazdıran takım oldu.

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