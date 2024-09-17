Ataman'dan Turnuvada Pankart Tepkisi - Son Dakika
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Ataman'dan Turnuvada Pankart Tepkisi

Ergin Ataman, Maccabi maçında açılan siyasi pankarta sert tepki gösterip soyunma odasına gitti.

17.09.2024 11:51
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Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Kıbrıs Rum Kesimi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynadıkları basketbol hazırlık turnuvası maçında Rum taraftarların, "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz" yazılı pankart açması ve sonrasında kendisini diskalifiye ettirerek soyunma odasına gitmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ataman, "Dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda bir grup tarafından, burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkati çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim." dedi.

"Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir." ifadelerini kullanan tecrübeli başantrenör, "Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak. Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey, basketbol sevgimiz. İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özel turnuva için geldikleri Lefkoşa'da çok iyi karşılandıklarını aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Panathinaikos Kulübünün geçen sezon yaşadığı efsanevi başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, dostluk ve barışa katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim, buraya da çok güzel duygularla geldim. İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz imza gününde yüzlerce basketbolseverle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi."

Atina ekibinin Maccabi Tel Aviv'le karşılaştığı özel maçta açılan pankart sonrası başantrenör Ataman, duruma tepki göstererek, hakeme kendisini diskalifiye ettirmiş ve ardından da soyunma odasına gitmişti.

Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Panathinaikos, Ergin Ataman, Basketbol, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ataman'dan Turnuvada Pankart Tepkisi - Son Dakika

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