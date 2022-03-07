ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu - Son Dakika
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ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu

07.03.2022 12:22
ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu

Atatürk Üniversitesi Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer aldı. Türkiye Şampiyonu olan Erzurum temsilcisi Dünya Şampiyonasına katılacak.

Atatürk Üniversitesi başkentte minderde gücünü bir kez daha herkese gösterdi. Kafile Başkanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, Antrenörler Doç. Dr. İzzet Uçan ile Fatih Hikmet Sevim nezaretinde Ankara'da yapılan Üniversiteler arası (ÜNİLİG) Türkiye Güreş Şampiyonası A Klasmanında mindere çıkan Atatürk Üniversitesi Türkiye Şampiyonu oldu. Erzurum temsilcisi minderde elde ettiği başarıyla Dadaşların göğsünü bir kez daha kabarttı.

Dünya Şampiyonası'na katılacak

Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonası A klasmanında; 4 Altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya alarak takım halinde şampiyon olan Erzurum Atatürk Üniversitesi güreş takımı Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takımın kafile başkanlığını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ile antrenörler Doç. Dr. İzzet Uçan ve Fatih Hikmet Sevim sporcularla birlikte şampiyonluk kupasını Erzurum'a getirmenin gururunu yaşadı.

Kafile Başkanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, başarının en büyük mimarının Rektör Pro. Dr. Ömer Çomaklı olduğuna işaret ederek, "Bizlere iyi bir çalışma imkanı sunan ve imkanlarını seferber eden Rektörümüz Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Başarıda aslan payının sporcular olduğunu belirten Antrenör İzzet Uçan ise, "Başarımızın en büyük pay sahipleri olan sporcularımız başta olmak üzere, onları yetiştiren antrenörlerimiz, kafile başkanımız Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, ya güreşe her daim hizmette bulunan hem kardeşim hem de Antrenörümüz Fatih Hikmet Sevim'e, kaptanımız M. Çağrı Çiğdem'e bizler için hiç bir yardımı esirgemeyen SKS Daire başkanımız Erdal Korkmaz ve şube müdürümüz Murat Şengül'e sonsuz teşekkürler. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak inşallah çok daha büyük başarılara" diye konuştu. - ERZURUM

ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu
ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu
ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu
ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu

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Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye şampiyonu oldu Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye şampiyonu oldu Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu oldu Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Atatürk Üniversitesi, Üniversiteler, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu - Son Dakika


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