Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor

28.05.2022 18:13
Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor. 200'ün üzerinde sporcu Trap ve Skeet kategorilerinde madalya için mücadele ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda bu yıl 12'nci kez Trap - Skeet Mesir Kupası müsabakaları gerçekleştiriliyor. 1928 yılında kurulan Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü'nün destekleriyle düzenlenen Mesir Kupası Atışları, Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde 200'ün üzerindeki sporcunun katılımıyla devam ediyor. Şehzadeler ilçesinde Vali Parkı Atış Poligonunda gerçekleştirilen müsabakaları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık da takip etti.

Başkan Çolakoğlu Mesir Kupasını değerlendirdi

Mesir Kupası Şehzadeler ayağında sporcuların yanında olan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, mesir kupası yarışlarını anlatarak; atıcılık sporuyla ilgili detayları paylaştı. Çolakoğlu, Mesir Kupası'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Palabıyık, Mesir Kupası'nın tarihinden bahsetti

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık da Mesir Kupasının tarihinden bahsetti. Manisa'da 2010 yılından beri Mesir Kupasını düzenlediklerini belirten Palabıyık; İzmir, Bursa, Eskişehir, Konya ve Manisa olmak üzere birçok ilden atıcılık sporcusu Manisa'da düzenlenen Mesir Kupası yarışlarına katıldığını ifade etti. Mesir Kupası'nı uluslararası boyuta taşımak istediklerini belirten Palabıyık, "Avcılık ve Atıcılık Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize hep destek oldular. Birçok ilden yarışmacılar geldi. Mesir Kupasını çeşitlendirdik. Şehzadeler de skeet atıyoruz, Salihli'de trap atılıyor. 200'ün üzerinde sporcu ve hakemi Manisa'da ağırlıyoruz" dedi. Manisa Mesir Kupası'nda dereceye giren sporcular 29 Mayıs Pazar günü düzenlenen törenle ödüllerini alacak. - MANİSA

Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor
Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor
Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor
Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor

YORUMLAR
500
Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır
Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atıcılık, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor - Son Dakika


Son Dakika
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 18:22:34. #1.13#
SON DAKİKA: Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement