Atıcılıkta Yeni Dönem: Hedef 45 Madalya

Spor

Türkiye Atıcılık Federasyonunun yeni başkanı Murat Kocakaya, olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarında Türkiye'nin iddialı federasyonu olmak istediklerini söyledi.

Federasyonun 17 Ekim'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Murat Kocakaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kocakaya, yöneticilikte elde ettiği tecrübeyle atıcılık branşının gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Yeni dönemde kurumsallaşmaya önem vereceklerini vurgulayan Kocakaya, atıcılık camiasına, "Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcunun, antrenörün ve spor kulübünün federasyonu olacak. Yönetim olarak biz sadece onlara hizmet edeceğiz." mesajını verdi.

Kocakaya, Gençlik ve Spor Bakanlığının olimpiyat takibi ekibinde 12 yıl görev yaptığına işaret ederek, "Federasyonların olimpik takımlarını takip ettim. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin kurulmasında rol aldım. Sporcu maaşı benim hayalimdi. Sporcu maaşını ilk imzalayan bürokratım. Bu benim için büyük bir onur." diye konuştu.

Olimpiyatlarda dağıtılan madalya sayısına göre atıcılığın dünyanın en önemli 7. branşı olduğunun altını çizen Kocakaya, şöyle devam etti:

"Bu çok önemli. Olimpiyatlarda atıcılıkta 15'i altın toplam 45 madalya dağıtılıyor. Bu önemi Türkiye'deki herkesin fark etmesini istiyorum. Olimpiyatlar devletlerin sporda sınandığı yerdir. Bir spor ülkesi olup olmadığınızı herkes olimpiyatlarla bilir. Bu olimpiyata kadar, 45 madalya olan yeri yıllarca es geçmişiz. Atıcılık bize uygun bir branş. Hedefim, bu 45 madalyaya talip olmak. Türkiye'de farklı bir sporun da temel branşımız haline gelmesini sağlamak istiyorum.

"Beklenti arttı"

Kocakaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan tarihi madalyayla atıcılıkta beklentinin arttığına dikkati çekerek, "Çıta yükseldi. Zaten çıtayı yükseltmeyi hedeflemeseydik federasyon başkanlığına aday olmazdık. Bizim hazır, çok iyi bir takımımız var. Bir madalyanın üzerine çıkmak istiyoruz. Olimpiyatlarda en az 3 madalya almak gibi bir hedefimiz var. Alabileceğimizi biliyoruz, potansiyelimiz var. Uzun vadede 45 madalyanın hepsine aday olabilecek takımlar da çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisinin olimpiyat ikinciliğini elde etmesiyle atıcılığa ilginin artmaya başladığına değinen Kocakaya, "Bizim hızla tesisleşmeyi artırmamız lazım. Atıcılık zor bir spor. Bir tatami ile bu sporu yapamazsınız. Güreş ve tekvandoda bir kıyafetle sporu yapabiliyorsunuz. Atıcılıkta hem uygun alan bulacaksınız hem de uygun ekipmanlar alacaksınız. Hakikaten emek isteyen bir branş. Türkiye'de uzun yıllardır ciddi bir tesisleşme hamlesi var. Atıcılıkta da tesisleşmeyi hızla artırabilirsek, göreceksiniz ki atıcılık Türkiye'nin temel branşlarından biri olacak. Atıcılığın uzun vadede Türkiye'nin olimpiyatlardaki en önemli branşlarından biri haline geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yusuf Dikeç federasyonumuzun yüzü olacak"

Kocakaya, Yusuf Dikeç'in dünyada popüler olmasını da avantaja çevirmek istediklerini belirterek, "Yusuf Dikeç federasyonumuzun yüzü olacaktır. Bunu, başarı olarak da kullanmak istiyoruz. Altyapıyı genişletmek istiyoruz. Mutlaka poligonlar kurarak ilgiyi bu tarafa çekeceğiz. Hem altyapıda branşımıza ilgiyi hem de dünyadaki başarımızı artırmak istiyoruz. Bu 4 yıllık dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında daha fazla madalya alacağımıza inanıyoruz. Olimpiyatlar geldiğinde de göreceksiniz. Hep beraber daha çok madalya aldığımızı, daha çok başarı sağladığımızı göreceğiz." şeklinde konuştu.

Paralimpik oyunlarında da daha başarılı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Kocakaya, şunları söyledi:

"Hakikaten çok iyi bir paralimpik takımımız var. Bu takımımızın da önümüzdeki 4 yılda en az olimpik takım kadar başarısını artıracağına inanıyoruz. İnşallah, Los Angeles 2028'de hem olimpiyat takımımız hem de paralimpik takımımız Paris'in çok daha üzerine çıkacaktır. Bunu da hep beraber göreceğiz. Biz, Türkiye'nin olimpiyat ve paralimpik oyunlarında iddialı federasyonu olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Bizi seçenlere 4 yıl sonra 'Atıcılıkta gelişme oldu' dedirtmek istiyoruz."

En büyük avantajı tecrübesi

Murat Kocakaya, "En büyük avantajınız yöneticilik tecrübeniz mi?" sorusuna, "Sporu çok severim. Benim bildiğim tek konu spor. Büyük bir şansım var, spor camiasında önce müfettişlik, sonra idarecilik yaptım. Bunun bana çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. 2009'dan beri üst düzey idarecilik yapıyorum. Edindiğim tecrübelerin, federasyonu kurumsallaştırma açısından bana büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Atıcılık branşının sorunlarını bildiğini dile getiren Kocakaya, "Faal sporculuk yapmadım, öyle bir şansım olmadı. Ancak 2012'den beri atıcılık sporcularının her halde 100-150 kampına gitmişimdir. Antrenörlerle beraber yaşadım. 'Murat Kocakaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı oldu ama atıcılığı bilmiyor.' demek haksızlık olur. Gerçekten onlarla beraberim, sıkıntıları biliyorum. Beceremezsem kendimi savunacak gerekçem yok. Bu işi öğreniyorum falan dersem ayıp olur. Çünkü bildiğim bir branş. Bu branşın içindeyim. Sporcularıma da çok güveniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.