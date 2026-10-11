Atlet Orhan Çakır, 84 yaşında 90 madalyasını 100\'e tamamlamak için çalışıyor

Karabük'te yaşayan 84 yaşındaki atlet Orhan Çakır, bugüne kadar kazandığı madalya sayısını 100'e çıkarmak için yeni başarılar kovalıyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1942 yılında dünyaya gelen Çakır, gençlik yıllarında başladığı atletizmi ilerleyen yaşına rağmen tutkuyla sürdürüyor.

Atletizme 1500 ve 3000 metre koşularıyla adım atan ve daha sonra çekiç atma ve sırıkla atlama branşlarına yönelen Çakır, gençlik yıllarında elde ettiği Türkiye ikinciliğinin ardından bir süre ara vermek zorunda kaldığı pistlere 2006'da "masterlar" kategorisinde geri döndü.

Kariyerine 90 madalya, çok sayıda kupa ve Türkiye rekoru sığdıran Çakır, 2023'te katıldığı Balkan Şampiyonası'nda 4 farklı dalda birincilik elde etti.

Son olarak temmuzda İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında yarıştığı 4 branşın 3'ünde altın, 1'inde ise gümüş madalya kazanan Çakır, azmiyle takdir topluyor.

KARDEMİR'den 1994 yılında emekli olan ve bir süre sonra muhasebeciliğe başlayan Çakır, ilerleyen yaşına rağmen yeni başarılar hedefiyle spor müsabakalarında boy göstermeye devam ediyor.

"Ben bu yaşta terlemeye çalışıyorum"

Orhan Çakır, AA muhabirine, lise yıllarında başladığı spor hayatını ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Çakır, şu an masterlar 80-84 yaş grubunda yarışlara katıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Yarışlarda 90 madalyam ve çok sayıda kupam var. Masterlar yarışlarına 2006'da başladım. Türkiye rekorum vardı o zaman. Karabük'te 2009'da yılın sporcusu seçildim. Bugüne kadar geldik. 2023'te Balkan şampiyonluğum var. 4 dalda 4 birincilik var. 2005'te Avrupa Şampiyonası'nda pentatlona katıldım. 10'uncu olduk, Avrupa bu. Allah'a şükürler olsun, Türkiye'yi temsilen katılmış oldum."

En son 11-12 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen yarışlara katıldığını dile getiren Çakır, "Orada 4 branşa katıldım. Üçünde birinci oldum, birinde ikinci oldum. Her sene Türkiye Şampiyonası oluyor. Balkan yarışlarına hatırladığım kadarıyla 5 defa katıldım. 2 sene daha sağlık olursam madalya sayımı 100'e çıkarmak istiyorum. Bir de Avrupa yarışları Türkiye'de olduğu zaman katılacağım. Avrupa'da hedefim ilk 3'e girmek." diye konuştu.

Otuz yıldır muhasebecilik yapan Çakır, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak "Bu biraz sabır isteyen bir spor. Onun için artık gençlerin kalbine girmek çok zor. Onun için diyorum ki gençler, en azından hangi branştaysanız bırakmayın. Bıraktığınız zaman gidersiniz, rahata vermeyin kendinizi. Ben bu yaşta terlemeye çalışıyorum. Muhasebe işleri yapıyorum, kafayı da yoruyorum. Dolayısıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. Yani kendinizi bırakırsanız, genç de olsanız gidersiniz." ifadelerini kullandı.

Sporun sağlıklı yaşam için önemine değinen Çakır, "Ben yürüyüşü de bırakmıyorum. O da bir spor, en güzel spor. Periyodik idmanlarım var, haftada iki kere yapıyorum." dedi.