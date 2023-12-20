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Atletico Madrid ve Getafe 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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Atletico Madrid ve Getafe 3-3 berabere kaldı

Atletico Madrid, Getafe ile oynadığı maçta 3-1 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 3-3 berabere kaldı. Enes Ünal ise 7 ay sonra kadroya dönerek moral kazandı.

Atletico Madrid ve Getafe 3-3 berabere kaldı
20.12.2023 - 01:55,
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Getafe ile 3-3 berabere kaldı.

Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında Atletico Madrid, 38. dakikada Stefan Savic'in kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

Ev sahibi takım 44. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Getafe, ikinci yarı Barjo Mayoral (Dk. 54) ile beraberliği yakalasa da, Atletico Madrid, Alvaro Morata (Dk. 63) ve Griezmann'ın (Dk. 69) penaltıdan attığı gollerle skoru 3-1'e taşıdı.

Maçtan kopmayan ve atak oyununu sürdüren Getafe, Oscar Rodriguez (Dk. 87) ve penaltıdan Mayoral (Dk. 90+3) ile bulduğu gollerle zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardı.

Ligde art arda son iki maçta puan kaybeden Atletico, bir maç eksiğiyle 35 puanla 3. sırada yer alıyor.

Geçen hafta deplasmanda Sevilla'yı mağlup eden ve derbiden de beraberlik alan Getafe ise 26 puanla 8. sıraya yükseldi.

Getafe'de sürprizi 7 ay sonra kadroya giren milli futbolcu Enes Ünal yaptı.

Sağ diz çapraz bağlarından geçirdiği ameliyatın ardından sahalara dönmesi için en az 8 ay süre verilen Enes, beklenenden önce takıma dahil oldu.

Enes, karşılaşmada yedek beklese de maç kadrosunda yer alarak moral kazandı.

Kaynak: AA
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