Attila Szalai'nin babasının yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ücreti getiren oyuncuyu alır - Son Dakika
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Attila Szalai'nin babasının yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ücreti getiren oyuncuyu alır

04.05.2023 18:20
Attila Szalai'nin babasının yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ücreti getiren oyuncuyu alır

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin babası, Macar basınına futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertlilerin 20 milyon euro civarında bonservis belirlediğini söyleyen baba Szalai, Bundesliga ve Premier Lig takımlarına göz kırptı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Attila Szalai'nin geleceğiyle ilgili babasından açıklamalar geldi. Macar basınından Sportsradio'ya konuşan baba Attila Szalai, Fenerbahçe'nin 20 milyon euro istediğini söyledi.

İşte baba Szalai'nin açıklamaları:

"Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor ama size tüm gerçeği söyleyemem. Attila, şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor. Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış.

"FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTEYEBİLİR"

Örnek olarak; Fenerbahçe 20 milyon euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil.

F.Bahçe'nin istediği rakam ortaya çıktı! Attila Szalai'nin babasından transfer itirafı

"BİZ PARAYLA İLGİLENMİYORUZ"

Ne oğlum ne ben hiçbir zaman parayla ilgilenmedik. Bir transfer söz konusuysa, içinizde bir mutluluk mu yoksa ilgisizlik mi hissettiğinizi düşünmeniz gerekir.

"BAYERN MÜNİH VEYA DORTMUND'A GİDEMEZ"

Attila birçok takımda oynayabilir. Düşünülebilecek birçok kulüp var ama Fenerbahçe'den sonra direkt Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'un ilk aşamada gidebileceği bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sürekli oynayabileceği ve kendini geliştirmeye devam edebileceği bir Bundesliga veya Premier Lig orta sıra takımı en doğru seçenek olabilir."

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F.Bahçe'nin istediği bedel ortaya çıktı! Attila Szalai'nin babasından transfer itirafı F.Bahçe'nin istediği bedel ortaya çıktı! Attila Szalai'nin babasından transfer itirafı

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