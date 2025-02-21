Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın ''Günaydın'' paylaşımı taraftarı çıldırttı - Son Dakika
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Spor

Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın ''Günaydın'' paylaşımı taraftarı çıldırttı

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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan ve toplamda 6-3'lük skorla elenen Galatasaray'a taraftarlarından büyük tepki geldi. Galatasaray'ın su topu takımından bir fotoğrafla yaptığı ''Günaydın Galatasaray Ailesi'' paylaşımına taraftarlardan tepki geldi.

21.02.2025 11:17
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda rakibine 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, toplamda 6-3'lük skorla Avrupa Ligi'nde elendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın su topu takımından bir fotoğrafla yaptığı "Günaydın Galatasaray Ailesi" paylaşımı tepki çekti. Bazı taraftarlar takımın Avrupa'da oldukça başarısız görüntü çizdiğini ve elenmeyi hak ettiklerini belirtti. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda taraftarların büyük bir kısmının takımın Avrupa'dan elenmesiyle büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

İşte o paylaşım;

Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın 'Günaydın' paylaşımı taraftarı çıldırttı
Avrupa\'dan elenen Galatasaray\'ın \'\'Günaydın\'\' paylaşımı taraftarı çıldırttı

Galatasaray, Az Alkmaar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın ''Günaydın'' paylaşımı taraftarı çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Eyüpspor çok fena gagalacak sekiztaşlı ferhoş 16 104 Yanıtla
  • ferhat eser:
    dönerbahcede yener bunları balonları patlar iyice medya şişirmesi 5saray siz kim avrupa kim 63 20 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ferhat olum sen git kendi takımının derdine düş, ligin o.. olmuş, 27 41 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Kral Fenerbahçe dir nokta 42 17 Yanıtla
  • Burak Başkan:
    su topuna döndüler yine. 33 8 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    osimen 75 milyon :)))) gel bedava gel 31 5 Yanıtla
  • Apple User:
    osimhen topunun parası kadar kadro değeri olan takıma elendiler reziller 29 6 Yanıtla
  • AlexArda:
    sutopu mu ahahhaha 170lik sutoperinizi de burda oynatın :DD:DD 24 5 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bence hic sikinti yok ! alkmaari geçsek İngiliz takimlarina elenirdik . Feneri yenip şampiyonalar ligini garantiye almak lazim . Dursun bey Timur beye gidip ikna etmeli ! yeniden yönetimdeki işine başlamali 17 11 Yanıtla
  • Fevzi dikbiyik:
    Galatasaray spor kulübü kendini ve ekip ve takım olarak düzeltmediği sürece hiç bir paylaşım yapmasın ve Günaydın da kendi kendine ifade etsinler reziller Şampiyolar ligi fos çıktı UEFA tam bir rezilliği kaç milyonluk takım ve oynadığı futbol ise 55 yaş üstü ihtiyarlar kulübü 12 2 Yanıtla
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