UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile İskoç ekibi Rangers, San Mames Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında Avrupa kupası maçlarının oynandığı geceye damga vuran bir pozisyon yaşandı.
0-0'ın rövanşında oynanan maçın 17. dakikasında, Rangers'ın Belçikalı forveti Cyriel Dessers, Bilbao'nun savunma oyuncusu Dani Vivian ile girdiği ikili mücadele rakip ceza sahasında yerde kaldı. Bunun ardından Dessers, hakeme penaltı itirazında bulundu.
30 yaşındaki tecrübeli golcü, rakibinin çekmesi nedeniyle formasında oluşan büyük yırtığı hakeme gösterdi. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto oyunu devam ettirirken, itirazları sebebiyle Dessers'i sarı kart ile cezalandırdı. Penaltı beklerken sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, şaşkınlığını gizleyemedi.
Son Dakika › Spor › Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı - Son Dakika
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