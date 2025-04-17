Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı

Ender Kervancıoğlu:

Aa145394 elin oğlu sana basıp geçsin. Sen elensinler de yüreğim soğusun diye bekle. Avuntu mu şimdi. Bilbaonun net favori olduğu zaten belli. Onun yerinde siz olup bilbaoyu zorlayacaktınız. Bu arada galatasaraylıyım ama penaltı nasıl atılır görmek isteyener Beşiktaşın liverpoolu avrupa liginden elediği maçtakı penaltı atışlarını izlesin.