Avrupa Halter Şampiyonası Tiran'da başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Halter Şampiyonası Tiran'da başlıyor

27.05.2022 10:36
Avrupa Halter Şampiyonası Tiran'da başlıyor

Avrupa Halter Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak.

Avrupa Halter Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilecek organizasyon 5 Haziran'da sona erecek.

Şampiyonanın ilk gününde iki sporcu madalya için mücadele edecek. Kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan ve Cansu Bektaş podyuma çıkacak.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli halterciler şunlar:

Kadınlar: Şaziye Erdoğan, Cansu Bektaş (45 kilo), Duygu Alıcı (55 kilo), Nuray Güngör, Berfin Altun (64 kilo), Aysel Özkan (71 kilo), Dilara Uçan (76 kilo), Melike Günal, Aleyna Kaymaz (+87 kilo)

Erkekler: Muammer Şahin, Muhammet Akkaya (55 kilo), Ferdi Hardal, Kaan Kahriman (61 kilo), Yusuf Fehmi Genç (67 kilo), Onur Demirci (102 kilo)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuların Avrupa Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sporcularımız antrenörlerimiz eşliğinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Önemli bir şampiyona ve biz burada en iyi sonucu alabilmek için çalışacağız. Tiran'da ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Red Bull Half Court'un ikinci eleme heyecanı İzmir'de yaşanacak Red Bull Half Court'un ikinci eleme heyecanı İzmir'de yaşanacak Disney+'ın Türk dizisi Kaçış'ın resmi fragmanı yayınlandı! Disney+'ın Türk dizisi Kaçış'ın resmi fragmanı yayınlandı!
Kaynak: AA

Haziran, Türkiye, Halter, Tiran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Halter Şampiyonası Tiran'da başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Halter Şampiyonası Tiran'da başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement