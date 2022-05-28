Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı - Son Dakika
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Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı

28.05.2022 14:10

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kadın kumite 68 kilo finalinde ise milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.

2022 Avrupa Karate Şampiyonası 57.ncisi olarak 25-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin Gaziantep kentindeki Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

ERKEKLERDE ALTIN MADALYA

Erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya kazandı. Rakibini 3-1 yenen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

KARDEŞİ DE KADINLARDA ALTIN MADALYAYI GÖĞÜSLEDİ

Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde Erman Eltemur'un kardeşi milli sporcu Eda Eltemur da Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 68 kiloda altın madalya kazanan Eda Eltemur, "Mutluyum, beklediğim bir şampiyonluktu. İnanarak maça çıktım." dedi.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı

Başarılarının devam ederek artmasını temenni eden Eda, "Geçen yıl kıl payı kaçan Avrupa şampiyonluğunu, bu yıl finale kalarak kazanmayı başardım. İnşallah devamı artarak gelecek. Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım." ifadelerini kullandı.

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Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci Açıklaması Milli karateci Erman Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci Açıklaması Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek altın... Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek altın...
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı - Son Dakika
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