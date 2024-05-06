Avrupa Karate Şampiyonası\'nda Türk Sporcular da Yarışacak

Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Karate Şampiyonası, 8-12 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Zadar kentindeki organizasyonda 51 ülkeden 601 sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere 25 karateci temsil edecek.
Para karate müsabakalarında ise 5 sporcu tatamiye çıkacak.
2024 Avrupa Karate Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:
Kadınlar
Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Fatma Uygur
Kumite takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok
Kata: Dilara Bozan
Kata takımı: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa
Erkekler
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Enes Bulut
Kumite 84 kilo: Hasan Arslan
Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç
Kumite takımı: Enes Bulut, Hasan Arslan, Ömer Faruk Yürür, Furkan Kayalı, Eren Akkurt, Umut Eren Gündoğ, Burak Uygur
Kata: Ali Sofuoğlu
Kata takımı: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş
Para karate
Berkay Uslu, Muhammed Karakaya, Mürvet Demirtaş, Nesrin Cavadzade, Oya Ekici
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