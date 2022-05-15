Avrupa Le Mans Serisi otomobil yarışlarında ikinci etap tamamlandı - Son Dakika
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Avrupa Le Mans Serisi otomobil yarışlarında ikinci etap tamamlandı

15.05.2022 19:46
Avrupa Le Mans Serisi otomobil yarışlarında ikinci etap tamamlandı

2022 Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) mücadele eden Türkiye Yarış Takımı, İtalya'da düzenlenen ikinci etaptan zaferle ayrıldı.

2022 Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) mücadele eden Türkiye Yarış Takımı, İtalya'da düzenlenen ikinci etaptan zaferle ayrıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, pilotlar Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken'in yer aldığı Türkiye Yarış Takımı, Imola Pisti'nde koşulan 4 saatlik mücadelede 'LMP2 PRO AM' kategorisinde birinci oldu.

Organizasyona 42 takım katılırken, genel klasmanı yedinci sırada tamamlayan Salih Yoluç ve takım arkadaşları, bu yarışın ardından kategorilerinde takımlar ve pilotlar sıralamasında liderliğini korudu.

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Otomobil, Le Mans, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Le Mans Serisi otomobil yarışlarında ikinci etap tamamlandı - Son Dakika


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