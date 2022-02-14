Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) iş birliği ile düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada, 35 ülkeden yaklaşık 800 sporcu mücadele edecek.

Açılış seremonisi ve çeşitli gösterilerin ardından müsabakaların başladığı şampiyona, 20 Şubat Pazar günü sona erecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geride kalan iki yılda Avrupa Şampiyonası'nın düzenlenemediğini anlatan Yıldız, "İki yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. En fazla katılımın olduğu Avrupa Şampiyonası'nı düzenliyoruz. Daha önce 300-400 kişiyle yapılırken, bugün başlayan şampiyona için 800'e yakın sporcu ülkemize geldi. Ülke anlamında da en fazla katılımın olduğu şampiyona. 35 ülkeden sporcular geldi. Şampiyonaya çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin şampiyonada bütün kategorilerde tam takım olarak yer aldığını aktaran Yıldız, "Müsabakalara 140 sporcuyla katılıyoruz. Biz Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz. Finallerde Rusya ile çekişeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasan Yıldız, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Uluslararası organizasyon alıp, düzenlemek kolay değil. IFMA bize çok yardımcı oldu, organizasyonu beraber yürütüyoruz. Normalde bu şampiyonayı, İtalya, Macaristan gibi ülkeler yapmak istedi. Bize güvendiler ve yapmamızı daha uygun gördüler. Organizasyonları düzenlemekte bir marka ülkeyiz." değerlendirmesinde bulundu.