Avrupa şampiyonu olan Karacabey Belediyesporlu Elif, Türkiye'yi gururlandırdı - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu olan Karacabey Belediyesporlu Elif, Türkiye'yi gururlandırdı

28.05.2022 09:41
Avrupa şampiyonu olan Karacabey Belediyesporlu Elif, Türkiye'yi gururlandırdı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, şubat ayında Antalya'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonasında 1.'lik elde ederek Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ve buradan da altın madalya ile dönerek Türkiye'yi gururlandıran Elif Ravza Gülsoy'u, ailesiyle birlikte makamında ağırladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, şubat ayında Antalya'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonasında 1.'lik elde ederek Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ve buradan da altın madalya ile dönerek Türkiye'yi gururlandıran Elif Ravza Gülsoy'u, ailesiyle birlikte makamında ağırladı. Özkan, "Yıllardır spora olan yatırımlarımızın böyle gurur verici başarılarla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, şubat ayında düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonasında Türkiye temsil eden ve altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran Elif Ravza Gülsoy'u, ailesiyle birlikte makamında ağırladı. Aynı zamanda Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ahmet Gülsoy'un kızı olan Elif Ravza Gülsoy (9), Antalya'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonasında üstün başarı göstererek 1.lik elde etmiş ve 13-15 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenen Wushu Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye kazanmıştı. Gülsoy, Avrupa Şampiyonasından da birincilik elde ederek Avrupa Şampiyonu unvanı almaya hak kazandı.

Gülsoy, Avrupa müsabakaları sonrası Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ailesiyle birlikte makamında ziyaret etti. Karacabeyli bir sporcunun Avrupa Şampiyonasından altın madalya ile dönmesinin gurur verici olduğunu belirten Özkan, "Müsabakalarda milli takımımız, farklı klasmanlarda toplamda 103 altın, 62 gümüş ve 27 bronz madalya ile ülkemize döndü. Karacabey Belediyespor sporcularından olan sevgili Elif Ravza'yı ve akabinde değerli ailesini, antrenörlerini tebrik ediyorum. Hem ilçemize hem de ülkemize haklı bir gurur yaşattı. Bizler, yıllardır spora olan yatırımlarımızın böyle gurur verici başarılarla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bakanlıktan aldığımız yatırımlar neticesinde tamamlanan yeni spor alanları ile daha çok yavrumuzun bu anlamda sporda kendini geliştirmesini sağlayacağız" dedi. - BURSA

Avrupa şampiyonu olan Karacabey Belediyesporlu Elif, Türkiye'yi gururlandırdı
Avrupa şampiyonu olan Karacabey Belediyesporlu Elif, Türkiye'yi gururlandırdı
Avrupa şampiyonu olan Karacabey Belediyesporlu Elif, Türkiye'yi gururlandırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karacabey, Ali Özkan, Türkiye, Wushu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu olan Karacabey Belediyesporlu Elif, Türkiye'yi gururlandırdı - Son Dakika


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