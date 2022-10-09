Bingöl haber: Bocce Kadın Genç Milli Takımı İspanya'da altın madalya kazandı - Son Dakika
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Bingöl haber: Bocce Kadın Genç Milli Takımı İspanya'da altın madalya kazandı

09.10.2022 19:54
Bingöl haber: Bocce Kadın Genç Milli Takımı İspanya'da altın madalya kazandı

Bingöl spor haberi... Bocce Kadın Genç Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Bocce Kadın Genç Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Palma del Mallorca şehrinde düzenlenen organizasyonda yarışan Kadın Genç Milli Takımı yarı finalde Fransa'yı 13-11 yenerek finale çıktı.

Gökhan Bozdemir'in antrenörlüğünde Rabia Nur Uzunay, Büşranur Uzun, Demet Şahin ve Merve Karakaya'dan oluşan milli takım finalde İngiltere ile karşılaştı. Bu maçı da 13-8 kazanan milliler organizasyonu altın madalya ile tamamladı.

Organizasyonda daha önce Milletler Kupası müsabakalarında yarışan Kadın Ümit Milli Takımı da bronz madalya elde etmişti.

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Kaynak: AA

İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bingöl haber: Bocce Kadın Genç Milli Takımı İspanya'da altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl haber: Bocce Kadın Genç Milli Takımı İspanya'da altın madalya kazandı - Son Dakika
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