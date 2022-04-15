AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu - Son Dakika
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AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu

15.04.2022 17:33
AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Zeki Bocutcu, Ayşim KoşarVAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Buket, Tuğba, Meryem)TÜRK HAVA YOLLARI: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Ceren (L) (Polen, Ada, Orthmann, İrem)SETLER: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19SÜRE: 1 saat...

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Zeki Bocutcu, Ayşim KoşarVAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Buket, Tuğba, Meryem)TÜRK HAVA YOLLARI: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Ceren (L) (Polen, Ada, Orthmann, İrem)SETLER: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19SÜRE: 1 saat 54 dakika (27',33', 26', 28')Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley finalinde 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'da Eczacıbaşı Dynavit- Fenerbahçe Opet karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.MICHELLE BARTSCH-HACKLEY: FİNAL MAÇINI HEYECANLA BEKLİYORUZKarşılaşmanın ardından konuşan VakıfBank'ın ABD'li oyuncusu Bartsch-Hackley, "Maç içinde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ancak kazanmayı bildik. Final maçı için bir gün hazırlanma süremiz olacak. Heyecanla bekliyoruz ve kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.BUKET GÜLÜBAY: 5 KUPA HEDEFİMİZİN 3'ÜNCÜSÜNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIKVakıfBank'ın pasörü Buket Gülübay ise, "Beş kupa hedefimizin üçüncüsüne bir adım daha yaklaşmış olduk. Türk Hava Yolları çok iyi servisler kullandı ve savunmada da iyi iş çıkarttılar ancak kazanmayı başardığımız için çok mutluyum. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

- Ankara
AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu
AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Hava Yolları, Sigorta, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu - Son Dakika
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