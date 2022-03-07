Aydın'a birincilikle döndüler - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'a birincilikle döndüler

07.03.2022 10:18
Aydın'a birincilikle döndüler

Antalya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Yıldız Kız Takımı, Aydın'a birincilikle döndü.

Antalya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Yıldız Kız Takımı, Aydın'a birincilikle döndü.

Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları, Antalya'da düzenlenen organizasyon ile gerçekleştirildi. Müsabakalarda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yıldız Kız Takımı grup birincisi oldu. Turnuvadan başarılı olarak dönen Aydın temsilcisi Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları'na katılım hakkı kazandı. - AYDIN

Aydın'a birincilikle döndüler
Aydın'a birincilikle döndüler

YORUMLAR
500
Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu Son dakika haberi: Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı Son dakika haberi: Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

Curling, Antalya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'a birincilikle döndüler - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Dünyadan 20 bin gönüllü geldi
10:09 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş mahkemede konuştu: Can güvenliğim yok özel görüntülerim sızdırıldı
10:09 Tırla çarpışan okul servisinde can pazarı yaşandı! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
10:04 Stokçuluk baskınları! Zincir marketler didik didik arandı
10:03 Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yenileme imkanı getirildi
09:59 Cübbeli Ahmet Hoca'dan iktidara 'yağ kuyrukları' eleştirisi: Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza!
09:49 EYT düzenlemesi 16 Mart'ta meclise geliyor! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilenler
09:45 Kamyon virajı alamadı! Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
09:44 Rusya-Ukrayna Savaşı: 3. tur müzakereler bugün! Tüm dünya bu görüşmenin sonucunu bekliyor
09:43 Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 10:24:39. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'a birincilikle döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement