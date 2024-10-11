SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2'nci hafta mücadelesinde yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Arzu Uzatöz, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek.
Aydın temsilcisi seyircisi önündeki ilk sınavından zaferle ayrılıp galibiyetle tanışmayı hedefliyor. THY ise ilk maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybetti. Öte yandan maçın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu.
Son Dakika › Spor › Aydın BB, THY ile Maç Yapacak - Son Dakika
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