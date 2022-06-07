Aydın BŞB filesinde ayrılık - Son Dakika
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Aydın BŞB filesinde ayrılık

07.06.2022 10:56
Aydın BŞB filesinde ayrılık

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Ergül Avcı Eroğlu, Fenerbahçe Opet'e transfer oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Ergül Avcı Eroğlu, Fenerbahçe Opet'e transfer oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon kadro planlaması devam ederken deneyimli oyuncuyla yollar ayrıldı. Önceki sezon başında Galatasaray HDI Sigorta'dan mavi-beyazlı takıma transfer olan 1.90 boyundaki orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu, Aydın temsilcisine veda etti. 35 yaşındaki voleybolcu kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Ergül Avcı, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın BŞB filesinde ayrılık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın BŞB filesinde ayrılık - Son Dakika
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