Aydın\'da Kick Boks Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Spor

Birçok spor branşındaki başarılarıyla adından söz ettiren Aydın'da dövüş sporlarına olan ilgi de her geçen gün artarken, kick boks eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gençlerin sporla buluşturulması hedefiyle çalışmalar devam ederken, il genelinde dövüş sporlarına olan ilgi de artıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da en fazla faal lisanslı sporcusu bulunan branşlardan olan kick boksa da gençlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Aydın'da kick boks alanında toplam 4 bin 66 lisanslı sporcu bulunurken bunların 438'i erkek 234'ü kadın olmak üzere 672'si faal olarak spor hayatına devam ediyor. Aydın Gençlik Merkezi koordinesinde yürütülen kick boks eğitimleri ise aralıksız devam ederken, gençler de savunmada güçlü bir şekilde ilerliyor.

Eğitimler ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada "Güçlü bir savunma, güvenli bir şekilde ilerlemenin anahtarıdır. Merkezimiz de ki Kickbox eğitimimizde temel savunma çalışmalarıyla adım adım ilerliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN