Aydın'ın Sultanları avantajı kaptı

Kadınlar voleybolda ülkemizi CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Romanya ekibi CSM Lugoj'u 3-2 mağlup ederek 1 Şubat Salı günü deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakaladı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda 136 dakika süren randevuda 26-28, 25-16, 25-16, 22-25 ve 15-10'luk setlerle zafere uzanan mavi-beyazlılar, galibiyeti salonu doldurup kendisine büyük destek veren seyircisiyle kutladı.

CEV Challenge Kupası'nda 2019'da finalde şampiyonluğu İtalya ekibi Monza'ya kaptıran Aydın temsilcisi bu kez kupayı müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Avrupa arenasında bu sezon Tromsö (Norveç), OK Gacko (Bosna Hersek) ve MCM Diamant Kaposvar'ı (Macaristan) eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lugoj'u da saf dışı bırakarak yoluna devam etmek istiyor. İki maç sonunda puan eşitliği yaşanırsa yarı finalisti altın setin sonucu belirleyecek.

HAKEMLER KAR YÜZÜNDEN GELEMEDİ

Ülkemizde hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle Aydın'da müsabakayı yönetmesi gereken iki yabancı hakem kente ulaşım sıkıntısı nedeniyle gelemedi. Ukraynalı Başhakem Volodymyr Bosenko'nun İstanbul'a kadar geldiği ancak Aydın'a geçiş yapamadığı belirtildi. Yunan hakem Ioannis Ioannidis ise ülkemize gelemedi. CEV, hakemler yetişemeyince müsabakaya Türk hakemler Saadettin Deneri ve Arzu Uzatöz'ü atadı.

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