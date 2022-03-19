Aydın, Nilüfer Belediye önünde - Son Dakika
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Aydın, Nilüfer Belediye önünde

19.03.2022 12:07
Aydın, Nilüfer Belediye önünde

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Karayolları (D) ve Bolu Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden 8'inci sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Karayolları (D) ve Bolu Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden 8'inci sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Aydın temsilcisi ilk yarıda evinde 3-0 yendiği rakibini bir kez daha dize getirerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.


- Aydın
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Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın, Nilüfer Belediye önünde - Son Dakika


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