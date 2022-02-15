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Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü - Son Dakika

Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

15.02.2022 10:21
Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

Manisa'da düzenlenen '2021-2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları'ndan Aydınlı sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Manisa'da düzenlenen '2021-2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları'ndan Aydınlı sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda Manisa, İzmir, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Aydın, Denizli, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinden 340 sporcu katıldı. 3 gün süren ve oldukça çekişmeli geçen grup müsabakalarına Aydınlı sporcular damgasını vurdu. 45 kilogramda Ardahan Ersevin 1'inci, 48 kilogramda Fırat Taşdemir 2'nci, 60 kilogramda Arif Emir Taşdemir 2'nci, Kemalcan Taşan 3'üncü, 65 kilogramda Ege Ekin Kireç 2'nci, 71 kilogramda Mustafa Güngör 3'üncü oldu. Aydınlı sporcular Greko-Romen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. - AYDIN

Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü
Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü
Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü
Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

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Bronz Madalya, gençlik, Manisa, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü - Son Dakika
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