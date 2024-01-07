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Aydınspor'da Yönetim Değişikliği ve Yeni Teknik Kadro - Son Dakika
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Aydınspor'da Yönetim Değişikliği ve Yeni Teknik Kadro

Aydınspor'da kulüp başkanlığı görevini üstlenen Tarkan Murat, sportif direktörlüğe Tayfun Ünal ve teknik direktörlüğe Recep Özçelik'i getirdi. Başkan Murat, takımın şampiyon olacağına inandıklarını belirtti.

Aydınspor\'da Yönetim Değişikliği ve Yeni Teknik Kadro
07.01.2024 - 13:49,
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Aydın spor'da kulüp başkanlığı görevini üstlenmesinin ardından, göreve hızlı başlayan Tarkan Murat sportif direktörlüğe Tayfun Ünal ve teknik direktörlük görevine Recep Özçelik'i getirdi. Başkan Murat, "Tayfun kardeşimin ve Recep hocamızın koordinesinde takımımızın şampiyon olacağına inanıyoruz" dedi.

Aydın Süper Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adaylarından Aydınspor'da yönetim değişikliği yaşandı. Kulüp Başkanı Ünal Zor görevini bırakıp kulübün eski yöneticisi iş insanı Tarkan Murat'a devretmişti. Siyah beyazlı camianın yeni başkanı olan Tarkan Murat göreve gelir gelmez ilk olarak takımın sportif direktörü ve hocasını belirledi. İlk olarak Aydın spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden olan takımın eski sportif direktörü Tayfun Ünal ve Antrenörü Recep Özçelik ile görüşen Başkan Murat, iki isimle ile anlaşma sağladı.

Anlaşmanın ardından açıklama yapan Başkan Murat, "Sportif Direktörlüğe Tayfun Ünal kardeşimi, takımımızın başına Recep Özçelik hocamızı getirdik. Camiamıza hayırlı olsun. Tayfun kardeşime ve Recep hocamıza güveniyoruz. Takımımızı şampiyon yapacaklarına inanıyoruz. İkinci yarıya bomba gibi bir giriş yapacağız. Bu doğrultuda da transfer görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.

Geçen sezon siyah beyazlı takımda görev yapan Sportif Direktör Tayfun Ünal ve Antrenör Recep Özçelik, takımı grup maçlarında şampiyon yapmış, Play Off finalinde kaybederek takımı Bölgesel Amatör Lig'e çıkaramamıştı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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