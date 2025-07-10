Ayla Köse Ligi 3. Bitirdi

Bilecikli sporcu Ayla Köse, Orhan Alkan Komple Atlet Ligi Finali'nin ikinci ayağında önemli başarı elde etti.

Bilecikli sporcu Ayla Köse, İzmir'de düzenlenen Orhan Alkan Komple Atlet Ligi Finali'nin ikinci ayağını başarıyla tamamlayarak ligi üçüncü sırada bitirdi. Genç atlet, göstermiş olduğu azim ve performansla hem Bilecik'i hem de antrenör Muhammet Köse'yi gururlandırdı. Zorlu rekabetin yaşandığı ligde sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Köse, sezonu madalya ile kapatmayı başardı. - BİLECİK