Türkiye Süper Ligi'nde gelecek sezon için 8+6 yabancı kuralı uygulamaya girecek - Son Dakika
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Türkiye Süper Ligi'nde gelecek sezon için 8+6 yabancı kuralı uygulamaya girecek

15.05.2023 19:35

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralının 2023-24 sezonunda da uygulanacağını duyurdu. Kuralın devamıyla birlikte, sahada en fazla 8 yabancı oyuncu yer alabilecekken, A Takım kadrosuna ise en fazla 14 yabancı oyuncu yazılabilecek.

TFF, yabancı kuralının 2023-24 sezonunda da uygulanacağını açıkladı. Kuralın devamıyla birlikte, sahada en fazla 8 yabancı oyuncu yer alabilecek. A Takım kadrosuna ise en fazla 14 yabancı oyuncu yazılabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralını açıkladı. Alınan karara göre, gelecek sezon da ilk 11'de 8 yabancı oyuncu aynı anda sahada yer alabilecek.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:

Buna göre;

2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır" denildi.

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Son Dakika Spor Türkiye Süper Ligi'nde gelecek sezon için 8+6 yabancı kuralı uygulamaya girecek - Son Dakika


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