Ayşe Begüm Onbaşı MCBÜ'ye Döndü - Son Dakika
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Ayşe Begüm Onbaşı MCBÜ'ye Döndü

Ayşe Begüm Onbaşı MCBÜ\'ye Döndü

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, 10 yıl aradan sonra MCBÜ Spor Kulübü'ne geri döndü.

21.03.2025 12:21
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2021 Bakü Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Ayşe Begüm Onbaşı, aerobik cimnastik branşına ilk adımlarını attığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü'ne geri döndü. Çalışmalarına başlayan Onbaşı, müsabakalarda MCBÜ Spor Kulübü adına yarışacak.

Dünya Aerobik Cimnastik şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, cimnastiğe başladığı ilk kulüp olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü'ne geri döndü.

Manisa CBÜ Spor Kulübü Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Ayşe Begüm Onbaşı'nın geri dönüşünden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Dekan Prof. Dr. Taş, "Ayşe Begüm, kulübümüzün gurur kaynağıdır. Sadece Manisa'yı değil, Türkiye'yi de uluslararası alanda başarıyla temsil eden sporcumuzun kulübümüze geri dönmesi, genç sporcularımız için büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Sonuçta bir madalya canavarından bahsediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de kulübümüzde Ayşe Begüm Onbaşı, Can Derviş ile daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı olmasını diliyor ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

10 yıl aradan sonra MCBÜ'ye geri döndü

Dünya şampiyonu olarak kazandığı ödüllerde MCBÜ Spor Kulübü'nün etkisi olduğunu bildiğini vurgulayan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, "3 yaşından bu yana spor ile ilgileniyorum. 2012 yılından bu yana Milli Takım sporcusuyum. Geçtiğimiz Eylül ayında çok küçüklükten beri antrenörüm olan Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Gürkan Er hocam ile tekrardan çalışmalara başladık. Bu senenin başında 10 yıl aradan sonra MCBÜ Spor Kulübüne geçiş yaptım ve ayağımızın tozuyla aslında Türkiye Şampiyonasına gittik. Türkiye Şampiyonası'nda hem tek kadınlar, hem de çiftler kategorisinde altın madalya kazandık. Çalışmalarımız son hız devam ediyor. Önümüzdeki sene hedefimiz Kasım ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda hem tek kadınlarda, hem de çiftler kategorisinde başarılar kazanmak, ülkemize madalyalar getirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu süreçte bize verdiği desteklerden dolayı MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız ve aynı zamanda MCBÜ Spor Kulübü başkanımız Prof. Dr. Murat Taş'a teşekkür ederiz. Bu süreçte bize gerçekten çok büyük destek oldular verdikleri imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Beraber başlamıştık, yine birlikteyiz"

MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda MCBÜ Spor Kulübü Antrenörü olan Gürkan Er ise, "Uzun yıllardan bu yana kulüpte Cimnastik branşında antrenörlüğünü yürütüyorum. Uzun yıllardan beri yaptığımız çalışmaların akademik bakış ve tecrübesiyle devam eden süreçte de başarıların en büyük zirvesini yakalayan ve kulübümüzde spora başlayıp devam eden Ayşe Begüm Onbaşı'nın bu yıl itibariyle birlikte giden çizgide üniversitesini bitirdikten sonra hayatının akışındaki önüne koyduğu başarılarıyla ilgili hayallerine destek olmaya çalışacağız. Bu yıl hem tek bayanlar hem de çiftler kategorilerinde fakültemizde beden eğitimi öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi olan Can Derviş ile yarışmalara katılmaya devam edecekler. Umut ediyorum bu önümüzdeki 2 yıl başarılarının daha çok olması noktasında en büyük katkıyı yapabiliriz" dedi.

"Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi güçlendirmek istiyoruz"

Aerobik Cimnastik Milli Takımı sporcusu ve aynı zamanda MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Can Derviş de bu sene başında kulübe gelen dünya şampiyonu Ayşegül Onbaşı ile çok kısa bir sürede güzel başarı elde ettiklerini söyledi.

Milli takım sporcusu Derviş, " İstanbul'da yapılan şampiyonada çiftler kategorisinde birinci olduk. Şu an 2025 Kasım ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şampiyonada ülkemizi gururlandırmak ve iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Bu süreçte bize destek olan MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş'a teşekkür ediyoruz" cümlelerine yer verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayşe Begüm Onbaşı MCBÜ'ye Döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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