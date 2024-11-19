Ayvalık'ta Yelken Yarışları Start Aldı - Son Dakika
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Spor

Ayvalık'ta Yelken Yarışları Start Aldı

Ayvalık\'ta Yelken Yarışları Start Aldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği Yelken Ligi 1. ayak IQ FOIL-TECHNO 293 yarışları ve 'Milli Takım' seçmeleri başladı. 200 sporcu, 23 Kasım'a kadar Ayvalık'ın sularında yarışacak. Törende, uluslararası başarılar elde eden sporculara plaket takdim edildi.

19.11.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 1. ayak IQ FOIL-TECHNO 293 yarışları ve "Milli Takım" seçmeleri başladı. Türkiye'nin en iyi 19 kulübünden 200 sporcu 23 Kasım'a kadar Ayvalık'ın masmavi sularında ve meşhur rüzgarıyla kıyasıya bir yarış verecek. Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Türk bayrağını Paris Olimpiyatları'nda, Avrupa ve Dünya Şampiyonları'nda dalgalandıran sporculara teşekkür plaketleri takdim edildi. Törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Tüm sporculara su sporlarının merkezinde Ayvalık Kadar Güzel bir yarış dileğinde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Ayvalık'ı; yelken, kürek ve rüzgar sörfü gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarla su sporları merkezi yapabilme yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Ayvalık'tan artık Türkiye ve Avrupa şampiyonları çıkıyor, Ayvalıklı gençler bu başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Bu organizasyonlar, ilçemizde turizm anlamında da olumlu yansımalara neden oluyor. Ayvalık'taki turistik işletmelerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz Bu yelken yarışları Ayvalık'ımıza farklı bir canlılık ve hareketlilik getirdi. Denizimiz, sahillerimiz ve rüzgarımızın güzelliğiyle, 22 adamızla koylarımızın temizliği bu tür organizasyonlarla daha bir vizyon kazanıyor" diye konuştu.

Ayvalık'ın yelken sporları için sağlam bir altyapısı bulunduğunu hatırlatan Başkan Ergin, belediye olarak Cunda arka deniz ve Kapri plajlarında windsurf okullarının açılmasına öncülük ederek başarıya giden yolu açtıklarını söyledi. "Yani su sporlalarımızın altyapısını oluşturduk sağlam bir altyapımız ve bu kentten daha çok şampiyonlar çıkacak" diyen Başkan Mesut Ergin şöyle konuştu:

"Kentimizde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 1. ayak IQ FOIL-TECHNO 293 optimist yarışmalarının startını vermek için bir araya geldik. Ayvalık; mimarisiyle, adalarıyla, deniziyle, tarihiyle, kültürüyle, dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Ayvalıkımızda çok farklı alanlarla, spor dallarında, triatrondan tutun plaj voleyboluna, açık su yüzme yarışmalarından, yelken sporlarına kadar bir çok su sporu yapılmaktadır. Umarım, bu sportif etkinlikler sayesinde Ayvalık'ımızın turizmi 12 aya yayılır. Gençlere başarılar diliyorum her bir sporcu bizim için tek tek değerlidir. Ümidimiz ve hedefimiz odur ki Ayvalık'ta su sporlarını daha da hareketli hale getirmek ve ilerleyen süreçte uluslararası alanda su sporlarını Ayvalık'ta gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. O konuda iddialıyız. Yelken yarışları Ayvalık'a farklı bir canlılık ve hareketlilik getirdi. Denizimizin, sahillerimizin,rüzgarımızın güzelliği, denizlerimizin temizliği bu organizasyonlarla daha da bir vizyon kazanıyor. Bütün sporcularımıza şimdiden tekrar başarılar diliyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalık'ta Yelken Yarışları Start Aldı - Son Dakika

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