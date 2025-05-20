Ayvalıkgücü, Finalde!

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen ayağına kadar gelen şampiyonluğu son maçta evinde kaçıran, Play-Off grup finalinde ilk maçta Küçükçekmece Sinop Spor'a deplasmanda 1-0 yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor rövanşta seyircisiz oynama cezasına rağmen turu geçmeyi başardı. Son hafta Pazarspor maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle rakibini 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında taraftarından yoksun ağırlayan Ayvalık, 20 yaşındaki yıldızı Ali Habeşoğlu'yla güldü.

Normal süreyi Oğuz ve Ali Habeşoğlu'nun golleriyle 2-1 önde tamamlayıp maçı uzatmaya taşıyan Ayvalık, uzatmada yine Ali'nin 2 golüyle rakibini 4-1 yenerek finale yükseldi. Bu sezon gösterdiği performansla 3'üncü Lig'den U20 Milli Takım'a seçilen Ali Habeşoğlu, Sinop Spor önünde hat-trick yaparak takımını 2'nci Lig yolunda finale taşıdı. Transferin gözdesi olan Ali toplamda 22 gole ulaştı. 25 Mayıs Pazar günü oynanacak finalde 4'üncü Grup'ta Sebat Gençlik Spor'u iki maçta da yenip elemeyi başaran Kahramanmaraş İstiklal Spor'la eşleşen Ayvalık, finali kazanırsa 2'nci Lig'e yükselecek. Ayvalıkgücü daha önce takımı 2 kez Bölgesel Amatör Lig'den çıkaran Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste üçüncü kez 3'üncü Lig'de Play-Off'a kalmıştı.