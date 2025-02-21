AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a Övgü

Spor

- Maarten Martens: "Taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi oynadık"

İSTANBUL - AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Galatasaray karşısında taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi oynadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda takımı AZ Alkmaar, İstanbul'da karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, "Maçtan çok zevk aldım. Çok güzel bir oyunun seyircisi oldum. Atmosfer çok güzeldi. Tüm pozisyonlardan yararlanmak isteyen Galatasaray vardı. Devam etmek için risk aldılar. Çok fazla pozisyon oldu. Kaçırdığımız çok pozisyon oldu. Taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi oynadık. Burada bir gelişme görmek de çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Çok maceracı oynayan bir Galatasaray ile karşılaştıklarını söyleyen Martens, "lk maçtaki 4-1'den sonra risk almaları gerektiğini biliyorduk. Güzel pozisyonlar bulduk. Daha çok risk almaları gerekiyordu. Bizim için sonuç güzel oldu" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadıkları maçlarla ilgili ise Maarten Martens, "Sahamızdaki ilk Galatasaray maçı en zor maçımızdı. Biz o zaman çok iyi değildik. Galatasaray çok başarılıydı. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadık. Galatasaray'ı daha çok beğendim. Çok maceracı bir stilleri var. Gerçekten hücum odaklılar. Hücum geçişlerinde, bazen de defansta iyi değiller. Biz de bundan faydalanmaya çalıştık. Bazen organizasyonları çok hızlı değildi. Ondan da faydalanmaya çalıştık" dedi.

Martens ayrıca Galatasaray'a karşı son 2 maçta iyi oynadıklarını ve bunun bir anlık olay olmadığını da gösterdiklerini ifade etti.