Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor

Karma dövüş sanatlarında Avrupa üçüncülüğü bulunan Azerbaycan'ın milli sporcusu İmran Abbasguliyev, gelecek yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan dünya şampiyonasına üniversite eğitimi gördüğü Karabük'te sıkı şekilde hazırlanıyor.

Spora 10 yaşında Azerbaycan'da başlayan 21 yaşındaki Abbasguliyev, Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde okumak için 2017'de Karabük'e geldi.

Şimdiye kadar çeşitli turnuvalara katılan sporcu, geçen ay 5-9 Kasım'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen GAMMA Karma Dövüş Sanatları (MMA) Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022'ye ertelenen Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak 2021 MMA Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Karabük'te günde çift antrenmanla sürdüren milli sporcu Abbasguliyev, derece alarak ülkesine gurur yaşatmak istiyor.

"Türkiye ile iki devlet tek milletiz"

Üniversitede son sınıfta okuyan Abbasguliyev, AA muhabirine, Azerbaycan ve Türkiye adına başarılar elde etmek için çalıştığını belirterek, Karabük'ün kendisinin ikinci vatanı olduğunu anlattı.

Almanya'da yapılacak dünya şampiyonasına günde çift antrenmanla hazırlandığını belirten Abbasguliyev, "Azerbaycan adına dövüşüyorum ama benim için Türkiye veya Azerbaycan hiç fark etmez çünkü iki devlet tek milletiz, tek yüreğiz." dedi.

Teknik ve fizik antrenmanını ayrı ayrı yaptığını anlatan Abbasguliyev, "Beslenmeme ve uykuma önem veriyorum çünkü onlar olmazsa başarı elde edemeyiz. Dünya şampiyonasına çok iyi şekilde hazırlanıyorum. Azerbaycan ve Türkiye'yi dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz." şeklinde konuştu.

Antrenör Aghayev: "Elimizden geldiği kadar mücadele vereceğiz"

Antrenör Ali Aghayev de antrenmanları en iyi şekilde sürdürüp maçlara hazırlandıklarını söyledi.

İmran'ın Avrupa şampiyonasında daha iyi derece yapabileceğini ama biraz sakatlık yaşadığını aktaran Aghayev, "Şimdi dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Teknik ve fizik antrenmanlarına ayrı ağırlıkta özen gösteriyoruz. Hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı dünya şampiyonasında elimizden geldiği kadar en iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceğiz inşallah." diye konuştu.