Üye Girişi
Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor - Son Dakika

Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor

09.12.2021 11:09
Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor

Karma dövüş sanatlarında Avrupa üçüncülüğü bulunan Azerbaycan'ın milli sporcusu İmran Abbasguliyev, gelecek yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan dünya şampiyonasına üniversite eğitimi gördüğü Karabük'te sıkı şekilde hazırlanıyor.

Karma dövüş sanatlarında Avrupa üçüncülüğü bulunan Azerbaycan'ın milli sporcusu İmran Abbasguliyev, gelecek yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan dünya şampiyonasına üniversite eğitimi gördüğü Karabük'te sıkı şekilde hazırlanıyor.

Spora 10 yaşında Azerbaycan'da başlayan 21 yaşındaki Abbasguliyev, Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde okumak için 2017'de Karabük'e geldi.

Şimdiye kadar çeşitli turnuvalara katılan sporcu, geçen ay 5-9 Kasım'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen GAMMA Karma Dövüş Sanatları (MMA) Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022'ye ertelenen Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak 2021 MMA Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Karabük'te günde çift antrenmanla sürdüren milli sporcu Abbasguliyev, derece alarak ülkesine gurur yaşatmak istiyor.

"Türkiye ile iki devlet tek milletiz"

Üniversitede son sınıfta okuyan Abbasguliyev, AA muhabirine, Azerbaycan ve Türkiye adına başarılar elde etmek için çalıştığını belirterek, Karabük'ün kendisinin ikinci vatanı olduğunu anlattı.

Almanya'da yapılacak dünya şampiyonasına günde çift antrenmanla hazırlandığını belirten Abbasguliyev, "Azerbaycan adına dövüşüyorum ama benim için Türkiye veya Azerbaycan hiç fark etmez çünkü iki devlet tek milletiz, tek yüreğiz." dedi.

Teknik ve fizik antrenmanını ayrı ayrı yaptığını anlatan Abbasguliyev, "Beslenmeme ve uykuma önem veriyorum çünkü onlar olmazsa başarı elde edemeyiz. Dünya şampiyonasına çok iyi şekilde hazırlanıyorum. Azerbaycan ve Türkiye'yi dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz." şeklinde konuştu.

Antrenör Aghayev: "Elimizden geldiği kadar mücadele vereceğiz"

Antrenör Ali Aghayev de antrenmanları en iyi şekilde sürdürüp maçlara hazırlandıklarını söyledi.

İmran'ın Avrupa şampiyonasında daha iyi derece yapabileceğini ama biraz sakatlık yaşadığını aktaran Aghayev, "Şimdi dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Teknik ve fizik antrenmanlarına ayrı ağırlıkta özen gösteriyoruz. Hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı dünya şampiyonasında elimizden geldiği kadar en iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceğiz inşallah." diye konuştu.

Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor
Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor
Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor
Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor
Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor

Azerbaycan, Almanya, Karabük, Berlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha! Yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı 11:16 Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha! Yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Son Dakika Haberleri
11:30 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!
11:25 İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var         
11:26
Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:40:15. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan'ın milli dövüşçüsü İmran, dünya şampiyonası için Karabük'te form tutuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement