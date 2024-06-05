Aziz Yıldırım, Ali Koç\'un televizyon programı teklifini reddetti

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un kendisiyle televizyon programına çıkma teklifine "Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başkan Ali Koç'un pozitif bir yanıt alamamasına karşın televizyon programına birlikte çıkma isteğini yinelediğini vurguladı.

Yıldırım, kendisinin böyle bir planı olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığı için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki olağan seçimli genel kongrede bir araya geleceğiz. Bu vesileyle tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, güçlü Fenerbahçe için, şampiyonluklar için, çocuklar için oylarınızı bekliyorum."