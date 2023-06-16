Başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım son noktayı koydu - Son Dakika
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Başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım son noktayı koydu

16.06.2023 16:04

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Twitter'da yayılan başkanlık adaylığı iddialarını yalanlayarak, olağanüstü kongre kararı alınması durumunda mevcut yönetimin güvenoyu alarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u olağanüstü kongreye çağıran Aziz Yıldırım, yeni bir açıklama daha yaparak başkanlık adaylığı ile ilgili son kararını açıkladı.

"BU İDDİA YANLIŞTIR"

Ertem Şener'in haberini yalanlayan Aziz Yıldırım, "Ertem Şener isimli şahıs, Twitter'dan "Özel" notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır. Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener'in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım.

"YAPTIĞIM AÇIKLAMAYI HERKES DİKKATLİ OKUSUN"

Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir. Yaptığım detaylı açıklamayı herkesin dikkatli okumasını rica ederim." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın yalanladığı paylaşım:

Başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım son kararını resmen ilan etti
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım son noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım son noktayı koydu - Son Dakika
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